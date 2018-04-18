Üniversite öğrencilerine olay yeri inceleme eğitimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 65 öğrenci, ’Acil yardım kurtarma çalışmaları’ eğitimi aldı.
Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen etkinlikte Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personeli, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine olay yeri inceleme eğitimi verdi. ESOGÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2’nci sınıf öğrencilerine yönelik Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli personel tarafından verilen eğitimde, olay yerinde yapılması gerekenler ve temsili olay yeri incelemesi konusunda teorik ve pratik bilgiler verildi.
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