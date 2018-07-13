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Üniversite öğrencisi apartta ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 18:34 | Son Güncelleme

SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Radyo Televizyon Sinema Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Fatih K.

Üniversite öğrencisi apartta ölü bulundu

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Radyo Televizyon Sinema Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Fatih K. (22), kaldığı apartta ölü bulundu.
İskender Mahallesi 2005 Sokak 5 no'lu apartın bodrum katında oturan Fatih K.'den bir haftadır haber alamayan İstanbul'da oturan ailesi, Isparta Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Ailenin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, evden yoğun koku geldiğini belirledi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, kaldığı odada Fatih K.'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Fatih K.'nin başında, piknik tüpüne hortumla bağlı poşet bulunduğu görüldü. Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

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Üniversite öğrencisi apartta ölü bulundu

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