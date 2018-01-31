Üniversite öğrencisi, atkıyla intihar girişiminde bulundu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, bilinmeyen bir nedenle tavana bağladığı atkıyla intihar etmek isteyen üniversite öğrencisi K.P. (20), hastanede tedavi altına alındı.Olay, öğle saatlerinde Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi K.P., bilinmeyen bir nedenle evde yalnız olduğu sırada tavana bağladığı atkıyla intihar etmek istedi. Eve gelen yakınlarının bulduğu K.P., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan K.P.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Son dakika ABD, Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı
Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?
Kastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundular
Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam
Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış
Milyon dolarlık tahtın minik varisi!
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum