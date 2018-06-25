Üniversite öğrencisi havuzda boğuldu

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde havuza giren üniversite öğrencisi Boran Can Tayşi (20), boğularak öldü.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Kemer Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Atatürk Spor Kompleksi'nde meydana geldi. Ankara'da üniversitede okuyan ve Aydın'a gezi kapsamında geldiği belirtilen Boran Can Tayşi, havuzda yüzerken çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımına koştuğu gencin fenalaştığı görüldü. Havuzdan çıkarılıp, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayşi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boran Can Tayşi'nin ölümü büyük üzüntü yarattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!
24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu
Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı
Gudenuz: Erdoğan'a oy veren Türkler ülkelerine gitseler daha iyi olur
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
İstanbul Sultangazi'deki sapık 14 gün sonra yakalandı
27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...
Nijerya'da çiftçilerle hayvancılar çatıştı: 86 ölü
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum