Üniversite öğrencisi kazada öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Tolga Öztürk, trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saat 02.30 sıralarında, Bartın-Karabük yolu Potbaşı mevkiinde meydana geldi. Hasan Ö. idaresindeki 74 BR 573 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına ardından da istinat duvarına çarptı. Kazada, Hasan Ö. yaralanırken, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı son sınıf öğrencisi Tolga Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Bugün, Büyükkıran köyünde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, akademisyenler, Öztürk'ün sınıf arkadaşları ve yakınları katıldı. Tolga Öztürk, köy mezarlığında toprağa verildi.
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