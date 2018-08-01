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Üniversite öğrencisi kızın darp edilip, araçtan atıldığı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta üniversite öğrencisi Sıla Bayram (24), kız arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı C.K.'nin kendisini dövüp, araçtan attığını iddia ederek şikayetçi oldu. Talep etmesine rağmen şüpheli kişiye evine ve kendisine karşı uzaklaştırma cezası verilmediğini söyleyen Bayram, "Ben tek başına yaşayan öğrenciyim ve korkuyorum" dedi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta üniversite öğrencisi Sıla Bayram (24), kız arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı C.K.'nin kendisini dövüp, araçtan attığını iddia ederek şikayetçi oldu. Talep etmesine rağmen şüpheli kişiye evine ve kendisine karşı uzaklaştırma cezası verilmediğini söyleyen Bayram, "Ben tek başına yaşayan öğrenciyim ve korkuyorum" dedi.

Olay, iki gün önce Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sıla Bayram, kız arkadaşı Y.M.'nin arkadaşları olan iki genç ile tanıştı. Bayram, arkadaş grubu içerisinde olan C.K.'nın davranışlarından rahatsız olunca evine gitmek istedi. C.K. iddiaya göre, genç kızın evine gitmesine izin vermeyerek kapıyı kilitledi. C.K. ile Bayram arasında tartışma çıktı. Bayram, C.K.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Kendi evine gitmek için yola çıkan genç kızı takip eden C.K., darp ederek zorla aracına bindirdi. C.K., darp etmeyi sürdürdüğü Bayram'ı evinin önünde araçtan attı. Bayram, polisi arayarak yardım istedi. Gelen polis ekipleri C.K.'yı gözaltına aldı. Bayram'ın şikayetçi olduğu C.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sıla Bayram ise darp raporu aldıktan sonra karakolda ifade verdi. Yaşadıkları nedeniyle travma yaşadığını ifade eden Bayram, şöyle konuştu:

"Arkadaş gurubuyla evde oturuyorduk. Benim de o gün yeni tanıdığım insanlar da evde vardı. Kız arkadaşım gelmem için çok ısrarcı olunca gitmiştim. İlerleyen saatlerde o evde bulunmak istemedim ve dışarı çıkmak istemedim. C.K., benim çıkmama izin vermedi. Kapıyı kilitledi ama ben bir şekilde kaçtım. Sonra aracıyla peşimden gelip beni darp etti. Zorla araca bindirerek darp etmeye devam etti ve evimin önünde beni aşağıya attı. Ben tek başına öğrenciyim ve korkuyorum. Bunun travmasını çok yaşıyorum. Bir şekilde eve çıktım. Polise ve aileme haber verdim."

'UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLMEDİ'

Yaşadıklarını kendisine bir ders niteliğinde olduğunu söyleyen Bayram, talep etmesine rağmen şüpheli kişiye evine ve kendisine karşı uzaklaştırma cezası verilmediğini ifade etti. Bayram, "Bana ağza alınmayacak küfürler etti, tehditler etti" dedi.

Talep etmesine karşın şüpheli kişiye evine ve kendisine karşı uzaklaştırma cezası verilmediğini söyleyen Bayram, "C.K., beni kim alabiliyormuş. Hadi beni aldır' şeklinde cümleler kurdu. Ben tedbir kararı istedim ama hiçbir ses çıkmadı. Tek başına öğrenciyim ve korkuyorum. Evimin penceresini dahi açamıyorum. Uykularımdan sıçrayarak uyanıyorum. Bu benim başıma geldi, bir daha kimsenin başına gelmesin" diye konuştu.

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