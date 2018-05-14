Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Geçtiğimiz gün Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi PDR Bölümü’nden mezun olan Damla Karakoç, Burdur’da ailesiyle geçirdiği mezuniyet töreninin ardından akşam saatlerinde Isparta’ya konsere gitti.
GECE GEÇ SAATE KADAR ARKADAŞLARIYLA EĞLENDİ
Geçe geç saatlere kadar arkadaşlarıyla eğlenen Karakoç, Tolga B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile dönüş yolu olan Isparta-Burdur dağ yolunda trafik kazası geçirdi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Tolga B., yaralanırken, genç kız olay yerinde can verdi.
Morga kaldırılan Dalma Karakoç’un cenazesi işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi. (İHA)
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