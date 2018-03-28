Üniversite öğrencisi, soyunup çatıya çıktı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi S.K., soyunup çatıya çıktı. Polis ve itfaiye ekiplerince ikna edilip, indirilen S.K., hastaneye kaldırıldı.
Turan Güneş Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında oturan, Kocaeli Üniversitesi öğrencisi S.K., soyunup apartmanın çatısına çıktı. Çatıda çıplak genci gören çevre sakinleri, polisi aradı. İtfaiye merdiveni ile çatıya çıkan itfaiye ve polis ekipleri, S.K.'yi ikna ettikten sonra giyindirip indirdi.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.K., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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