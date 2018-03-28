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Üniversite öğrencisi, soyunup çatıya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 14:14 | Son Güncelleme

 İZMİT'te, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi S.K., soyunup çatıya çıktı.

Üniversite öğrencisi, soyunup çatıya çıktı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi S.K., soyunup çatıya çıktı. Polis ve itfaiye ekiplerince ikna edilip, indirilen S.K., hastaneye kaldırıldı.
Turan Güneş Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında oturan, Kocaeli Üniversitesi öğrencisi S.K., soyunup apartmanın çatısına çıktı. Çatıda çıplak genci gören çevre sakinleri, polisi aradı. İtfaiye merdiveni ile çatıya çıkan itfaiye ve polis ekipleri, S.K.'yi ikna ettikten sonra giyindirip indirdi.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.K., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Üniversite öğrencisi, soyunup çatıya çıktıÜniversite öğrencisi, soyunup çatıya çıktıÜniversite öğrencisi, soyunup çatıya çıktı

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