Üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çanakkale Biga karayolu üzerinde bulunan Kaldırımbaşı köyü ile Karabiga beldesi yol ayrımında meydana geldi. Biga’ya gelmekte olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Hatice Kaleli idaresindeki motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan M.Y. idaresindeki tır ile çarpıştı. Kazada üniversite öğrencisi Hatice Kaleli (22)ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Kaleli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.