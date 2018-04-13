Üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Çanakkale Biga karayolu üzerinde bulunan Kaldırımbaşı köyü ile Karabiga beldesi yol ayrımında meydana geldi. Biga’ya gelmekte olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Hatice Kaleli idaresindeki motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan M.Y. idaresindeki tır ile çarpıştı. Kazada üniversite öğrencisi Hatice Kaleli (22)ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Kaleli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek
OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı
Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Hollanda'da Suriye kararı
Hurda diye aldı, içinden onlarca altın çıktı!
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Okuyucu Yorumları 0 yorum