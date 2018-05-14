Üniversite öğrencisi uyuşturucu satıcılığından tutuklandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen üniversite öğrencisi T.K. (23) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişiye uyuşturucu madde satışı yapan T.K.'yı suçüstü yakaladı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen T.K.'nın kiralık olarak kullandığı otomobilinde ve evinde yapılan aramalarda 120 gram Skunk maddesi ele geçirildi. T.K., yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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