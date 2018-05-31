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Üniversite öğrencisine PKK propagandasından hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Özdem K., 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU’da sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Özdem K., 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Üniversitesi öğrencisi olan Özdem K.'nın tutuksuz yargılandığı davanın duruşması, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan Özdem K., hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, mahkeme heyeti sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

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