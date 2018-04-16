Üniversite öğrencisine uyuşturucudan gözaltı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, evinde uyuşturucu üretimi ve satışı yaptığı öne sürülen üniversite öğrencisi Hakan D. (25), gözaltına alındı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ve satışı yapıldığı belirlendi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrenci Hakan D.’nin Sunullah Mahallesi’nde kiralık olarak yalnız yaşadığı eve, Bandırma KOM Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Hakan D.’nin, Hollanda’dan getirttiği kenevir tohumlarını ikametinde ekerek özel düzenekler hazırladığı belirlendi. Evde yapılan aramalarda içime hazır 175 gram skunk, 87 gram kurutulmaya bırakılmış skunk, 2 saksı içerisinde 2 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan el değirmeni, bitki yetiştirmek için kullanılan havalandırma, aydınlatma ve ısı düzenekleri, 7 kutu sıvı gübre ele geçirildi. Şüpheli Hakan D. gözaltına alındı. Hakan D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu imal ve ticareti yapmak’ suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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