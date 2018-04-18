Üniversite otelinin internet sitesi hacklendi

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Üniversitesi bünyesindeki Turizm Uygulama Oteli'nin internet sitesi hacklendi.
Yamaçtepe Mahallesi'nde bulunan Turizm Uygulama Oteli'nin 'www.gaunoteli.com' adlı internet sitesi, kendisine 'KoPeR' adını veren kişi tarafından hacklendi. Sitenin açılış sayfasında "Turk Hacker ;) Yeni bir isimle :) Ama ben varken hackin tadı yok" yazıldığı görüldü. Sitede online rezervasyon yapılamazken, üniversiteden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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