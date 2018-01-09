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Üniversite personelini taşıyan minibüs kazanın ardından alev aldı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 14:42 | Son Güncelleme 3 saat önce

MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Mahmudiye İlçesi yakınlarında meydana gelen kazada Atçılık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ve personelini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi çıktıktan sonra minibüs alev aldı.

Kaza, Eskişehir- Ankara karayolunun 39'uncu kilometresindeki Mesudiye mevkiinde meydana geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ile personeli okula götüren üniversiteye ait minibüs yolun sis ve kaygan oluşu nedeniyle şarampole uçtu. Takla atan minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kendi çabaları ile araçtan çıktıktan kısa süre sonra minibüs alev aldı. Yanan minibüsü itfaiye ekipleri söndürürken yaralı 7 kişi ambulanslarla ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Yüksekokul Sekreteri Muzaffer Alkış ile öğretim görevlileri Ali Ekber Ün ve Ahmet Kahraman'ın tedavilerinin sürdüğü, diğer 4 kişinin ise taburcu edilecekleri belirtildi.

Minibüsün alev alev yanma anı yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandı. İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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