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Üniversite yerleşkesinde göçük altında kalan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 13:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) Batı Yerleşkesi'nde, altyapı için yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan işçi Özgür Kaya, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında SDÜ Batı Yerleşkesi'ndeki yemekhanenin yan tarafında bulunan boş alanda yapılan kazı çalışmasında meydana geldi. Menfez yerleştirmek için yapılan çalışma sırasında, taşeron firma işçisi Özgür Kaya, kepçenin kazdığı çukura girdi. Bu sırada çukurda göçük meydana gelince Kaya toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yerleşkeye gelen ekipler tarafından toprak altından çıkarılan Özgür Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Kaya'nın cenazesi, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morguna konuldu.

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