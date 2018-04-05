Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (6)

NOT: Daha önceki haberimizde, olayın ardından yaptığı açıklamalarını geçtiğimiz Ayşe Abay'ın, 'Prof. Dr.' olarak yazdığımız akademik unvanının 'Doç. Dr.' olarak düzeltilmesi ricasıyla.

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HEDEFTEKİ DEKAN KONUŞTU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan B.'nin asıl hedefindeki kişi olduğu iddia edilen, o sırada okul dışında olduğu için kurtulan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cemil Yücel, dehşetin ardından fakülte önüne geldi. Çok üzgün olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel, şunları söyledi:

"Saldırgan Volkan B., araştırma görevlisi. Kendisi akli dengesi yerinde olmayan bir insan. Pek çok kişiyi sürekli şikâyet eden bir kişi. Önce benim odama geliyor. Beni bulamayınca sırasıyla diğer odalara giriyor. 4 arkadaşımızın görev başında şehit olduğunu öğrendik. Ben bir program için dışarıdaydım. Ancak korkulan bir insandı."

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Olayın ardından ESOGÜ Meşelik Kampüsü Eğitim Fakültesi'ne gelen Dekan Cemil Yücel, burada bir süre Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile görüştü. Dekan Yücel daha sonra fakülte binasından ayrıldı.

Öldürülen 4 akademik personelin yakınları da acı haberi alarak kampüse geldi. Sinir krizi geçirip gözyaşı döken ve baygınlık geçiren personel yakınları, kampüs içerisindeki ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasından sonra cenazeler, Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı Volkan Bayar'ın ise sorgusunun devam ettiği belirtildi.