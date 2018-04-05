Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (7)

SALDIRGANIN EŞİ DE GÖZALTINDA

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Vedat B.'nin eşi Saadet Aylin B.'nin de gözaltına alındığını açıkladı. Saadet Aylin B'nin de üniversitede araştırma görevlisi oldğu belirtilidi.