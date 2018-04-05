Üniversitede Dehşet; Soruşturma Geçiren Araştırma Görevlisi 4 Kişiyi Öldürdü (9)

ÜNİVERSİTEDE TÖREN DÜZENLENECEK
Eskişehir'de üniversite kampüsünde araştırma görevlisi Volkan B. tarafından tabancayla ile öldürülen Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak için yarın ESOGÜ Rektörlüğü önünde tören düzenlenecek.
Saat 11.00'deki törenin ardından Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Mikail Yalçın ile araştırma görevlisi Yasir Armağan'ın cenazeleri Tokat'a, araştırma görevlisi Serdar Çağlak'ın cenazesi memleketi Kayseri'ye götürülecek. Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özmutu ise yarın Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum