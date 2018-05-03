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Üniversitede "Kakava ateşi" erken yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü'nce düzenlenen "Kakava-Hıdrellez" etkinliğinde Kakava ateşi yakıldı.

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü'nce düzenlenen "Kakava-Hıdrellez" etkinliğinde Kakava ateşi yakıldı. Rektörlük binası önünde düzenlenen etkinlikte, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden gelen öğrenciler davul zurna, darbuka ve klarnet eşliğinde kutlama yaptı.

Üniversitede "Kakava ateşi" erken yandı

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rakya Üniversitesi'nde (TÜ) Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü'nce düzenlenen "Kakava-Hıdrellez" etkinliğinde Kakava ateşi yakıldı. Rektörlük binası önünde düzenlenen etkinlikte, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden gelen öğrenciler davul zurna, darbuka ve klarnet eşliğinde kutlama yaptı.
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Etkinlikte, akademisyenler, öğrenciler ve Roman derneklerinin temsilcileri tarafından Kakava ateşi de yakıldı. Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Özcan Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, baharın habercisi Kakava kutlamalarının 5-6 Mayıs'ta Tarihi Sarayiçi'nde gerçekleşeceğini söyledi.
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Kakava kültürünün yaşatılması amacıyla şenlikler öncesi öğrencilerin katıldığı bir etkinlik düzenlediklerini belirten Aygün, "Tüm kurumların bir araya gelerek bu etkinliklerin yaşatılması en büyük gayemizdir. Kültürümüzü gelecek kuşaklara doğru aktarmak adına akademik etkinlikler de düzenliyoruz. Kakava, Edirne'ye de büyük kazanımlar getiriyor. Turizminden, tarihinden ve kültürel dokusundan yana çok zengin kazanımlar elde edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
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Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Şallı da Kakava'nın bir renk cümbüşü olduğunu ve Romanların buna uygun giyindiğini belirterek, "Kakava baharın habercisidir. Bu mevsimsel dokuda Romanlara özel şenlikler yaşanır. Biz de toplumda Kakava'ya olan duyarlılığı daha artırmak amacıyla etkinlikler düzenliyoruz." dedi.
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Trakya Romanları Eğitim Geliştirme ve Kültür Araştırma Derneği Başkanı Çetin Örs de Kakava ritüellerinin gelecek nesillere doğru aktarılması için öğrencilere yönelik bir etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.
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Kakava-Hıdrellez şenliklerinin ekonomiye ve kültür sanata katkıda bulunduğunu anlatan Örs, 5-6 Mayıs'ta yerli ve yabancı çok sayıda turisti Edirne'ye beklediklerini kaydetti.
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Anahtar Kelimeler:
Kakava-Hıdrellez Kakava ateşi

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