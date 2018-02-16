Üniversitede skandal taciz!

Selçuk Üniversitesi Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı’na vekaleten bakan kişi hakkında, görevi sırasında dairede çalışan kadınları taciz ettiği gerekçesi ile savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Cinsel tacize uğrayan taşeron işçi için koruma çıkarıldığı belirtilerek, tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin ruhsatlı silahına el koymak dahil bir çok kararın alınması için işlemlerin yapıldığı aktarıldı.
Konya’nın Nabzı sitesinde yer alan habere göre; ilgili şikayeti işleme alan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, YÖK kanunu kapsamında ilgili kanun maddesi gereğince, görevi başında suç işlediği iddia edilen kişilerin YÖK tarafından soruşturulmasına karar verdiği ve YÖK'ün ilgili komisyonu kurup dosya ve şikayeti incelemeye aldığı belirtildi.
ODA TV'nin haberine göre, Rektörlüğün bu aşamada tüm yetkilerini kullanarak “iç araştırma” komisyonu kurup şikayeti kendi içinde değerlendirmeye aldığı ve Rektörlüğün bu tavrına ilişkin “olayın üstünü örtme” girişimi yönünde yorumların yapıldığı vurgulandı.
BİMER-CİMER ve YÖK'e mağdur tarafından şikayetlerin gitmesinden dolayı Rektörlüğün, tacizci daire başkanını geçici olarak ilgili görevinden almak durumunda kaldığı söylendi.
Rektörün çok yakın arkadaşı ve eski Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu belirtilen tacizci daire başkanının göstermelik olarak görevinden alınıp yeni açılan İslami İlimler Fakültesi'ne fakülte sekreteri olarak gönderildiği iddia edildi.
Yaşandığı iddia edilen cinsel taciz olayına şahit olan, savcılıkta ve karakol ifadelerinde konuyu dile getiren diğer kadınların görevlerinden alınıp başka görevlere sürüldüğü belirtildi.
Konu YÖK tarafından inceleme safhasında olduğu için şikayetçi olabilecek kişilere de bu görevlendirmelerle göz dağı verildiği öğrenildi.
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