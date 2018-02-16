HABER

Üniversitede skandal taciz!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 08:06 | Son Güncelleme

Selçuk Üniversitesi Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı’na vekaleten bakan kişi hakkında, görevi sırasında dairede çalışan kadınları taciz ettiği gerekçesi ile savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Üniversitede skandal taciz!

Selçuk Üniversitesi Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı’na vekaleten bakan kişi hakkında, görevi sırasında dairede çalışan kadınları taciz ettiği gerekçesi ile savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Cinsel tacize uğrayan taşeron işçi için koruma çıkarıldığı belirtilerek, tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin ruhsatlı silahına el koymak dahil bir çok kararın alınması için işlemlerin yapıldığı aktarıldı.

Konya’nın Nabzı sitesinde yer alan habere göre; ilgili şikayeti işleme alan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, YÖK kanunu kapsamında ilgili kanun maddesi gereğince, görevi başında suç işlediği iddia edilen kişilerin YÖK tarafından soruşturulmasına karar verdiği ve YÖK'ün ilgili komisyonu kurup dosya ve şikayeti incelemeye aldığı belirtildi.

ODA TV'nin haberine göre, Rektörlüğün bu aşamada tüm yetkilerini kullanarak “iç araştırma” komisyonu kurup şikayeti kendi içinde değerlendirmeye aldığı ve Rektörlüğün bu tavrına ilişkin “olayın üstünü örtme” girişimi yönünde yorumların yapıldığı vurgulandı.

Öğretmenden 4 öğrencisine korkunç taciz! Skandal olayda karar çıktıÖğretmenden 4 öğrencisine korkunç taciz! Skandal olayda karar çıktı

BİMER-CİMER ve YÖK'e mağdur tarafından şikayetlerin gitmesinden dolayı Rektörlüğün, tacizci daire başkanını geçici olarak ilgili görevinden almak durumunda kaldığı söylendi.

Rektörün çok yakın arkadaşı ve eski Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu belirtilen tacizci daire başkanının göstermelik olarak görevinden alınıp yeni açılan İslami İlimler Fakültesi'ne fakülte sekreteri olarak gönderildiği iddia edildi.

Sokak ortasında 3 kadına dehşeti yaşattı!Sokak ortasında 3 kadına dehşeti yaşattı!

Yaşandığı iddia edilen cinsel taciz olayına şahit olan, savcılıkta ve karakol ifadelerinde konuyu dile getiren diğer kadınların görevlerinden alınıp başka görevlere sürüldüğü belirtildi.

Konu YÖK tarafından inceleme safhasında olduğu için şikayetçi olabilecek kişilere de bu görevlendirmelerle göz dağı verildiği öğrenildi.

İşte o belgeler;

taciz

t1(56)

t2(46)

t4(18)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
taciz Selçuk Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!

Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!

Nilüfer ameliyat oldu

Nilüfer ameliyat oldu

İlginizi Çekebilir

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

Kayıp Ecem Balcı'dan kahreden haber!

Kayıp Ecem Balcı'dan kahreden haber!

Şile'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

Şile'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

Hastanede duş skandalında yeni gelişme

Hastanede duş skandalında yeni gelişme

Eve erkek almasaydı, milyarder olacaktı

Eve erkek almasaydı, milyarder olacaktı

Okuyucu Yorumları 16 yorum
kesin bu görevine liyakatla değil de yalakalık yapıp torpille gelmiştir. zaten bu devirde liyakat sona erdi, ondan dolayı da başımıza gelmeyen kalmıyor. ne dedi peygamber efendimiz ; " işi ehline vermezseniz; kıyameti bekleyin."
eeee ne bekliyorsun. koltuğu olan kullanıyor. vali kadını dağa çıkartır emniyet müdürü para ve kadın bu da koltuğu bulmuş elbette kullanacak ahlaksızlık almış başını gidiyor. hukuk yok hukuk
bu kurumda çalışanların çoğu akraba..maşallah devletin üniversitesinde bile saltanat kurulmuş..o tacizci de belli ki akrabaları..
dine zarar veriyorsun .... Müslümanlığa toz kondurmam ...naraları atanlar alın size İslami bilimlere atanan din görevlisi
en azından çocukları etmemiş sanırım
sıkıntı yok burası konya.
imam hatib okularinda cocuklara tecavüz eden bu din ögretmenleri degilmi eger taciz etmese sasardim
işte tacizci de akpartili olunca kimliği gizleniyor..delikanli gibi açıklayın bakalim kimden torpilli..?
yeni türkiye
Zaten duyduğu muza göre üniversite ler imamlar din öğretmenleri ile dolmuş çoğu da makam mevkii sahibi olmuş işi bilen o makamları hakedenler yıllarını üniversite ye verenler aynı yerinde saymış konuşanlar doğru yu söyleyen ler sürülmüş işte adalet işte sonuçlar ı bu tip insanlardan hayır mı gelir görevini doğru yapamayan cemaat ten kaçan 4 cemaat e namaz kildraamayan aklı fitne fesat a dedikodu ya çalışan sözde din eğitimi almış aklı başka şeyler e çalışandan ne üniversite ye ne başka kuruma hayır gelmez sadece huzur bozar ne yazik ki günümüzde hak eden hak ettiği yerdemi
Konya çok garip bir yer..en fazla içki orda içiliyor..en fazla sigara orda içiliyor..mevlana şehri muhafazakar kesim deniyor neredeyse hepsi akp ye oy atıyor..çok garip bir yer Konya cidden..
yakında khk ile din kültürü öğretmenleri, vakıflar vb konularda haber yapma yasağı gelirse hiç şaşmayın
ZORUMA GİDEN BU KİŞİLERE BU GÖREVLER NASIL VERİLİYOR
baba bunlar iyi gunler
AH BENİM GÜZEL ÜLKEM NE HALE GELMİŞ....
Kendisi Hayrullah Sofuoğlu daha önce de görev yaptığı okulda da adı aynı olaylara karışmıştır. Rektörün yakın arkadaşıdır hatta olay ilk patlak verdiğinde Sofuoğluna moral olsun diye Kırgızistana birlikte gitmişlerdir.Bu ve bunun gibi çalışan insan da çok var üniversitede ama tabi hepsi yukarıdan torpilli olunca kimse ses çıkaramıyor.Çıkaranın da işine son veriliyor.
Diğer Haberler
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Tunceli'de PKK'nın 'yüzme havuzlu' sığınağı tespit edildi

Tunceli'de PKK'nın 'yüzme havuzlu' sığınağı tespit edildi

Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgar sanık: Alışverişe gelmiştik

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgar sanık: Alışverişe gelmiştik

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 28'inci gün; 1551 terörist öldürüldü (5)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 28'inci gün; 1551 terörist öldürüldü (5)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.