Üniversitede şüpheli paket alarmı

Bartın Üniversitesi Kutlu Bey Kampüsü’nde bir sınıfta bulunan şüpheli paket paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Bartın Üniversitesi Kutlu Bey Kampüsü Edebiyat Fakültesinde bir sınıfta bulunan şüpheli paket paniğe neden oldu. Sınıfta şüpheli bir paket olduğunu fark eden öğrenciler güvenlik görevlilerine haber verdi. Üniversite yönetiminin jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, öğrencilerin dışarı çıkmasını isteyerek olay yerini güvenlik şeridi içerisine aldı. Edebiyat Fakültesine giriş ve çıkış kapatılırken, bomba imha ekipleri beklendi. Bomba imha ekiplerinin gelmesi ile şüpheli paket üzerinde yapılan incelemenin ardından paketin içerisinde çakıl taşları olduğu görüldü. Yapılan incelemenin ardından üniversitede eğitime devam edildi.
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