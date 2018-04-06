HABER

Üniversitedeki dehşetin kurbanlarını uğurlama töreninde hüzün ve öfke (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 22:16 | Son Güncelleme

KATLİAM ZANLISI TUTUKLANDI, ESKİ EŞİ SERBEST KALDI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi tabancayla vurarak  öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KATLİAM ZANLISI TUTUKLANDI, ESKİ EŞİ SERBEST KALDI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Volkan Bayar'ın bir yıl önce boşandığı eşi araştırma görevlisi Saadet Aylin Bayar ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tutuklanan, Volkan Bayar Eskişehir H tipi Cezaevi'ne götürüldü.
Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.

Ankara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısıAnkara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısı
Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!
LG, G7 isminden vazgeçti! İşte LG G7’nin yeni ismiLG, G7 isminden vazgeçti! İşte LG G7’nin yeni ismi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.