Üniversitedeki dehşetin kurbanlarını uğurlama töreninde hüzün ve öfke (3)

KATLİAM ZANLISI TUTUKLANDI, ESKİ EŞİ SERBEST KALDI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Volkan Bayar'ın bir yıl önce boşandığı eşi araştırma görevlisi Saadet Aylin Bayar ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tutuklanan, Volkan Bayar Eskişehir H tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.