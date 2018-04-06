Üniversitedeki dehşetin kurbanlarını uğurlama töreninde hüzün ve öfke (3)

KATLİAM ZANLISI TUTUKLANDI, ESKİ EŞİ SERBEST KALDI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Volkan Bayar'ın bir yıl önce boşandığı eşi araştırma görevlisi Saadet Aylin Bayar ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tutuklanan, Volkan Bayar Eskişehir H tipi Cezaevi'ne götürüldü.
Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.
Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı
Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını
ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı
Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü
Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?
Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum