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Üniversiteli Berrak, kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

BARTIN Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Berrak Demirkaya (26), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Üniversiteli Berrak, kalp krizinden öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Berrak Demirkaya (26), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 4'üncü sınıf öğrencisi Berrak Demirkaya, akademik yılın sona ermesinin ardından kentteki mimarlık ofisinde çalışmaya başladı. İş yerinden dün akşam saatlerinde çıktıktan sonra Hendekyanı Caddesi'ndeki evine gelen Demirkaya, balkona çıktı. Evde bulunan kız arkadaşlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum" diyen Demirkaya, bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle eve sağlık ekipleri geldi. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirkaya, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Demirkaya'nın, evde geçirdiği kalp krizi geçirdiği belirlendi. Acı haber üzerine Ankara'dan gelen Demirkaya ailesi fertleri, hastane önünde sinir krizi geçirdi.
Berrak Demirkaya'nın cenazesinin, yarın Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Üniversiteli Berrak, kalp krizinden öldü

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