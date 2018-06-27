Üniversiteli Burcu, kalp krizinden öldü

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Resim Bölümü öğrencisi Burcu Aytekin (24), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Burcu Aytekin, Ankara'da kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Burcu Aytekin, Ankara’da son yolculuğuna uğurlanırken, eğitim gördüğü fakülteden de başsağlığı mesajı yayımlandı.

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