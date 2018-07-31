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Üniversiteli Emre, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

BURSA'da, üniversite öğrencisi Emre Aydoğan (24), çalıştığı yüzme havuzundan motosikletiyle evine giderken, kavşakta kamyonetle çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.  Kaza, dün akşam saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Üniversiteli Emre, kazada öldü

Berktuğ ÖNCÜ-Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, üniversite öğrencisi Emre Aydoğan (24), çalıştığı yüzme havuzundan motosikletiyle evine giderken, kavşakta kamyonetle çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Eğitmenliği öğrencisi Emre Aydoğan, boş zamanlarında antrenör olarak çalıştığı yüzme havuzundan motosikletiyle evine gitmek üzere yola çıktı. Emre Aydoğan yönetimindeki motosiklet, Yıldırım Kavşağı'nda, Sefer Bego'nun kullandığı 16 KL 571 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Aydoğan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Emre Aydoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Sefer Bego, sevk edildiği çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Üniversiteli Emre, kazada öldüÜniversiteli Emre, kazada öldü

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