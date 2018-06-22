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Üniversiteli Feray, doğum gününde anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 14:36 | Son Güncelleme

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,DHA)- MERSİN'de geçen yıl evinde tek kurşunla vurularak öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin, 24'üncü doğum gününde memleketi Gaziantep'te mezarı başında anıldı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,DHA)- MERSİN'de geçen yıl evinde tek kurşunla vurularak öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin, 24'üncü doğum gününde memleketi Gaziantep'te mezarı başında anıldı. Kızının bu yıl mezun olup mimar olacağını söyleyen Bekir Şahin, tutuklu yargılanan polis memuru Fatih Burak Aykul'un en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, 19 Eylül 2017'de Mersin'in Mezitli ilçesindeki evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul'un tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Olayın kazara meydana geldiğini savunan polis memuru Aykul gözaltına alınıp, tutuklandı. Adli Tıp Kurumu raporunda uzak mesafeden açılan ateşle vurulduğu belirlenen Feray Şahin, memleketi Gaziantep'te 24'üncü doğum gününde anıldı. Kızının resimleriyle Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında dua eden babası Bekir Şahin ile ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. 'BU YIL MEZUN OLUP MİMAR OLACAKTI' Kızının ölümüne yol açan tutuklu polis memuru Aykul'un en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Bekir Şahin, şunları söyledi: "Kızımızı, doğum gününde, mezarı başında anıyoruz. Kızım, bu yıl mezun olup, mimar olacaktı. Kızımın hayalleri yok edildi. Sonsuza kadar yaşayacağımız bir acı bıraktılar. Biz en baştan beri kasten öldürüldüğünü iddia etmiştik. Mahkeme en son bir raporu bekliyordu, rapor geldi. Raporda kızımızın kasten ateş ederek öldürüldüğünü belirledi. Kızımız kaldığı evde, kahpece bir saldırıya uğradı. Kızım çok candan, hümanist bir insandı. Yüce adaletimizden katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Katil başından beri tutuklu, soruşturmalar olayı örtmeye yönelik yapılsa da biz olayın peşini bırakmadık. Katledildiğini düşünüyorduk. Adli Tıp Kurumu raporu bizim düşüncelerimizi boşa çıkarmadı. Katil polis olduğu için senaryo hazırlamışlar. Biz olayın peşine düştükçe öyle olmadığını gördük. Gerçeğe ulaştık. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

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