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Üniversiteli genç kıza taciz olayı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 18:10 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda takip ettiği üniversite öğrencisi genç kıza apartman girişinde tacizde bulunan şüpheli, ilçe emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.Edinilen bilgiye göre, 16 Şubat’ta takip ettiği 19 yaşındaki üniversite öğrencisi E.Ö.’ye apartman girişinde tacizde bulunan yabancı uyruklu 21 yaşındaki H.A.S., çalıştığı kafede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zeytinburnu’nda takip ettiği üniversite öğrencisi genç kıza apartman girişinde tacizde bulunan şüpheli, ilçe emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, 16 Şubat’ta takip ettiği 19 yaşındaki üniversite öğrencisi E.Ö.’ye apartman girişinde tacizde bulunan yabancı uyruklu 21 yaşındaki H.A.S., çalıştığı kafede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın ilk sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

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