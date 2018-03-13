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Üniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 22:58 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, yolda yürüyen S.K (21) isimli genç kızı, silah tehditiyle çantasını gasp eden Gökhan Kundakcıoğlu (25), olay yerinde bulunan sivil polisler tarafından yakalandı.

Üniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandı

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, yolda yürüyen S.K (21) isimli genç kızı, silah tehditiyle çantasını gasp eden Gökhan Kundakcıoğlu (25), olay yerinde bulunan sivil polisler tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.
Bandırma'da geçtiğimiz pazartesi akşamı saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, İhsaniye Mahallesi'ndeki evine gitmekte olan Onyedi Eylül Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden S.K.'yı, arkasından gelerek takip eden Gökhan Kundakcıoğlu, genç kıza yanaşıp elinde bulunan kuru sıkı diye tabir edilen tabanca ile ölümle tehdit edip çantasını almak istedi. Korkudan, 'İmdat' diye bağırıp yardım isteyen S.K. kaçmak isterken dengesini kaybedip düştü. Ayağından yaralanan genç kız acı içerisinde kıvranırken şüpheli ise içinde 60 TL para ve kimlik kartları bulunan çantayı alarak kaçmak istedi.
SİVİL POLİSLER YAKALADI
Bu sırada İhsaniye Mahallesi'nde devriye gezen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, S.K.'nın çığlıklarını duyup olay yerine gelince kısa bir kovalamaca sonunda Gökhan Kundakcıoğlu'nu, suçüstü yakalarken gasp olayı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen hırsızlık, cinsel istismar, adam yaralama ve tehdit suçlarından kaydı bulunan Kundakcıoğlu, ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece, 'silahlı yağma' suçundan tutuklandı.

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Üniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandıÜniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandıÜniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandıÜniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandı

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