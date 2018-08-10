Üniversiteli Halil, bağ evinde intihar etti

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, üniversite öğrencisi Halil B. (21), bağ evinde kendisini tavana iple asarak, yaşamına son verdi.
İstanbul'daki özel üniversitenin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Halil B., Delemenler Mahallesi Yanıklar mevkisindeki ailesine ait bağ evinde, dün saat 14.30 sıralarında, babası Mehmet B. tarafından tavandaki kancaya iple asılı bulundu. Babasının haber vermesiyle gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Halil B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen Halil B.'nin intihar ettiği saptandı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Halil B.'nin cesedi, Sarıgöl Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, Halil B.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.
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