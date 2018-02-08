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Üniversiteli kıza akılalmaz tuzak: Benimle evlenmezsen üç harfliler seni...

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 09:22 | Son Güncelleme

Bioenerji uzmanı olduğunu söyleyen Metin K.’nın, üniversiteli Fatmanur K.’yı “Benimle evlenmezsen üç harfliler seni öldürecek” diye korkuttuğu, resmi evlilik yaptıktan sonra kızla birlikte kaybolduğu öne sürüldü.

Üniversiteli kıza akılalmaz tuzak: Benimle evlenmezsen üç harfliler seni...

İzmir Bayraklı’da oturan Ercan-Ayşe Koçyiğit çifti, polise başvurarak 19 yaşındaki kızları Fatmanur’un bioenerji uzmanı olduğunu söyleyen Metin K. tarafından korkutularak kaçırıldığını öne sürdü. Kızlarından 14 günden beri haber alamayan Koçyiğit çifti Müge Anlı’nın programına başvurarak başlarından geçenleri şöyle anlattı:

Küçük oğlumuz hastaydı. Obsesif Kompülsif teşhisi konmuştu. Bir türlü düzelemiyordu. Bir gün kızımız Fatmanur’un erkek arkadaşı, bize Alsancak’ta bürosu olan bioenerji uzmanı Metin K.’ya başvurmamızı istedi. Oğlumuzu Metin K.’ya götürdük. Tedavi seansları başladı. Bazen 250 bazen 500 lira veriyorduk. Oğlumuz gün geçtikçe düzeliyordu. Metin K. artık aile dostumuz olmuştu. Evimize girip çıkıyordu...

OKULU DONDURDU

Bir süre sonra üniversiteye hazırlanan kızım rahatsızlandı. Metin K. ‘Onu da tedavi ederim’ dedi. Kızım üniversiteyi kazanmıştı. Uşak’ta okumaya gidecekti. Metin K. ‘Fatmanur’u Uşak’a göndermeyin, ona üç harfliler musallat olmuş. Üniversiteye giderse ölür’ dedi. Küçük oğlumuzu iyileştirdiği için ona inandık. Kızım okulu dondurdu. Bir süre sonra Metin bu sefer ‘Kızınızın 4 aylığına evlilik yapması lazım. Yoksa ölecek’ dedi. Ne yapacağımızı şaşırdık. ‘Sadece kağıt üzerinde olacak, benimle 4 ay evli kalsın hiçbir şeyi kalmayacak’ dedi. İnandık ve kızımızı onunla evlendirdik. Ancak nikahtan sonra kızımızı da alıp ortadan kayboldu. Alsancak’taki bürosunu da kapatmış. Kızımızın hayatından endişe ediyoruz. (Vatan)

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!
Üniversiteli kızdan tuzak!Üniversiteli kızdan tuzak!
Üniversiteli kızlara iğrenç tuzak! 'Beni memnun etmen lazım...'Üniversiteli kızlara iğrenç tuzak! 'Beni memnun etmen lazım...'
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Anahtar Kelimeler:
bionerji uzmanı izmir müge anlı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Siz bu çagda bu kadar saf enayi olursanız az bile yapmış
Olmayan beyniniz ile çocuğu yaktınız
Sizde hangi devirde yaşıyosunuz arkadaş ya.Bir insan böyle bir yalana niye ve nasıl inanır anlamıyorum ki.Gerçi artık 5 yaşında çocuğun bile bildiği,hakim savcı numarasıyla hala yüzlerce binlira para kaptıranlar var hala bu ülkede.Yazık ya utanıyor insan bazen
Cehalet çok kötü bir şey... Koyun olmayın uyanın uyanın...
Ne hikmetse bu 3 harflileri aynı anda 2 kişi hiç görmüyor ve duymuyor. Bazı kişilerin gördüğü şeyler aslında hayalden başka birşey değil. Bu bir beyin rahatsızlığı. Beyin gerçekle hayal ürünü şeyleri birbirine karıştırıyor.
tövbe tövbee bu nasıl mantık nasıl bir plan yaa insan bu kadar cahil olamaz yaa yazık
Allah akıl fikir versin kendi elleriylr kızı teslim etmişler bide yaygara koparıyolar
Allah mesut etsin.
Allah sizlere akıl fikir versin,sizde bu kafa olduktan sonra düdüğü çalan çok olur.
neden yakalamaya çalışıyorsunuz.... güzel tezgah kurmuş.... hakkını verin ...bırakın yakasını..... jet fadıla para kaptırmaya devam edenler ile bunların ne farkı var... hatta kaptıranların tüm malını mülkünü alacaksın ki... kerizlenmesin...
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