Üniversiteli kıza akılalmaz tuzak: Benimle evlenmezsen üç harfliler seni...

İzmir Bayraklı’da oturan Ercan-Ayşe Koçyiğit çifti, polise başvurarak 19 yaşındaki kızları Fatmanur’un bioenerji uzmanı olduğunu söyleyen Metin K. tarafından korkutularak kaçırıldığını öne sürdü. Kızlarından 14 günden beri haber alamayan Koçyiğit çifti Müge Anlı’nın programına başvurarak başlarından geçenleri şöyle anlattı:

Küçük oğlumuz hastaydı. Obsesif Kompülsif teşhisi konmuştu. Bir türlü düzelemiyordu. Bir gün kızımız Fatmanur’un erkek arkadaşı, bize Alsancak’ta bürosu olan bioenerji uzmanı Metin K.’ya başvurmamızı istedi. Oğlumuzu Metin K.’ya götürdük. Tedavi seansları başladı. Bazen 250 bazen 500 lira veriyorduk. Oğlumuz gün geçtikçe düzeliyordu. Metin K. artık aile dostumuz olmuştu. Evimize girip çıkıyordu...

OKULU DONDURDU

Bir süre sonra üniversiteye hazırlanan kızım rahatsızlandı. Metin K. ‘Onu da tedavi ederim’ dedi. Kızım üniversiteyi kazanmıştı. Uşak’ta okumaya gidecekti. Metin K. ‘Fatmanur’u Uşak’a göndermeyin, ona üç harfliler musallat olmuş. Üniversiteye giderse ölür’ dedi. Küçük oğlumuzu iyileştirdiği için ona inandık. Kızım okulu dondurdu. Bir süre sonra Metin bu sefer ‘Kızınızın 4 aylığına evlilik yapması lazım. Yoksa ölecek’ dedi. Ne yapacağımızı şaşırdık. ‘Sadece kağıt üzerinde olacak, benimle 4 ay evli kalsın hiçbir şeyi kalmayacak’ dedi. İnandık ve kızımızı onunla evlendirdik. Ancak nikahtan sonra kızımızı da alıp ortadan kayboldu. Alsancak’taki bürosunu da kapatmış. Kızımızın hayatından endişe ediyoruz. (Vatan)