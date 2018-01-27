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Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

YAŞAM HABERLERİ | 27.01.2018 12:59 | Son Güncelleme 3 saat önce

İstanbul'da polis, 4 genç kıza silah zoruyla fuhuş yaptıran çeteyi çökertti. Çeteden kurtulan kız, "İlişki başına 200 TL alıp bana 20 TL verdiler. Beni 10 gün içinde 150 kişiye sattılar." dedi.

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, ' Bahçelievler Şirinevler'de bir fuhuş çetesinin çocuk yaştaki kızlara silah zoruyla fuhuş yaptırdığı' bilgisi üzerine harekete geçti.

Çete üyelerinin müşterilerine ulaşmak için internet üzerinden ilan verdiklerini de belirleyen polis, çeteyle bu yolla irtibat kurdu. Seri numarası alınmış paralarla Şirinevler'deki adrese giden polis, çete üyeleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.

1 SAATİ 200 TL

Müşteri sandıkları sivil polislerden, kadınlarla bir saatlik ilişki için 200 lira isteyen şüpheliler, seri numaraları belirlenmiş parayı alınca suçüstü yakalandı. Fuhuş çetesi üyeleri Ömer Ç., Şeyhmuz A. ve Barış E. tutuklandı.

KURTARILAN TÜRKMEN KIZ: SİLAHLA TEHDİT ETTİLER

Kurtarılan kızlardan üniversite öğrencisi Türkmenistanlı El., yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:

Okul tatil olunca çocuk bakıp harçlığımı çıkartmak için İstanbul'a gelmiştim. Telefonda konuştuğum bir kadın bu adrese yönlendirdi. Beni silahlı adamlar karşıladı. Bana 'Sen daha önce parayla ilişkiye girdin mi diye' sordu. Ben de ısrarla 'Hayır fuhuş yapmam' deyince silahla tehdit ettiler" dedi.

10 GÜNDE 150 KİŞİYE SATTILAR

İlişki başına çetenin 200 lira aldığını, kendisine 20 lira verdiklerini söyleyen F. I. "Beni 10 gün içinde neredeyse 150 kişiye sattılar" diye konuştu.

Çetenin zorla fuhuş yaptırdığı Ş.Ç. ile UgandalI R.N. ve N.A. da kurtarıldı.

(Kaynak: Habertürk)

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fuhuş istanbul

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Bu yazacaklarımın ırkçılık ile ilgisi yoktur. Türkiyemin pek çok ilinde bazı doğulu ırkçılar yakaladıkları Türkmen , Kırgız , Özbek kadınlara dayakla fuhuş yaptırıyor. Türk düşmanlığını böyle tatmin ediyorlar. Hepsi pkk ile bağlantılı. Mynet yönetimi lütfen yayına alın ki bir yetkili görsün o çocukları kurtarsın. Bunlarla ilişkiye girmeyin görünce ihbar edin sizin de kızınız kardeşiniz var yakışmaz bize.
doğulu ırkçılar bunu Türk imajına zarar vermek için değil. genellikle illegal işlere yönelmeleri dolayısıyla yapıyor. doğululara öncelikle bu ülkede dürüst ve düzgün bir şekilde vergisini veren bir vatandaş olmanın doğruluğu anlatılmalı...
karar verin çocuk yaştaki kızlar mı? üniversiteye giden kızlar mı? Ve merak ediyorum siz kaç yaşındaki kızlarlar cinsel ilişkiye giriyorsunuz 50/60 Bu yorumum haberden bağımsızdır.
Memleketin çivisi çıkmış. Caydırıcı ceza olmazsa maalesef hergün okuyacağız böyle haberleri
hepsi kürt bunların kadınları kandırıp fuhuş yaptırıyorlar zaten ne beklersinki bu terörist döllerinden istanbulda bir tane kürt kalmıyıncaya kadar bunların hepsini geberteceksin bir tanesini bile istanbula veya büyük şehirlere almıyacaksın kürtün olduğu yerde fuhuş kavga cinayet pislik terör bitmez öyle bir lanettir bunlar
anlasığım mesele 150 kişi ile yatması değil 20 lira vermesi sanırım
Vay kerizler vay.... Üniversite okuyacak yaşa gelmişler ama kendilerini koruyamamışlar...Boşuna demiyorlar saçı uzun aklı kısa))
Bunlar bu işi beraber yapmış da sonra para paylaşımında anlaşamayınca ortaklık bozulmuş gibi görünüyor.
İstanbula ipini koparan kürt-suriyeli-arap doldu. şimdiki gençler mesuliyet almadan hayatı beleş yaşamak istiyor. peki kaynak? fuhuş, gasp ve mafyavari işler. bunlarıda yukarıda saydıklarımın zındıkları, onların yıllardır istanbulda yaptığı iştir. iş bulup çalışmazlar, devlet malına zarar verirler, istanbul gibi şehride varoş yapan bu ayak takımı nasıl önlenir? Bunu da zamanında oraya yerleşmesine göz yuman, 1 oy alacağım diye güzel şehrimizin ağzına sıçan siyasilerin Allah zavalini versin. amin
@monamiks kürdün olduğu yer pislik yuvası olur dünyanın en güzel yerine koyun bunları 1 ayda oranında içine ederler ne pislik millet bunlar
@lanvin1 meeeee.meeeee. Me de bakayım...dünyanın en komik yorumunu yaptığının farkındasın sanırım. :) :)
hedefturan64 ün yorumuna sonuna kadar katılıyorum,benzer şahısların gasp ve hırsızlık şebekeleride tam gaz organize şekilde devam ediyor,
10 gunde 150 kısıye sattılar dıyor kız. pekı bu esnada hepmı hapıs tutulmus nıye polıse gıtmemıs vd
20*150= 3.000 on günde ise ayda 9.000 eder. Ama tabi öbürleri 10 katını kzanmış kız haklı olarak isyan etmiş :Dsilah zoruymuş hadi ordan adam gibi işinde gücünde okulunda olan kimi kim silah zoruyla fuhuşa zorlayabiliyor.Sen girmişsin içlerine bile bile lades.
Bu aşağılık çete ve üyelerini devletin mahkemelerini meşgul ettirmeden kendilerini de aynı akıbete uğratacak sapıkların ellerine teslim edilmeli ki geri kalan hayatlarını i... olarak devam ettirsinler.
fuhuş kaçınılmaz..asıl mesele bu kadar yabancı uyruklu insanın türkiyede aş iş araması..o kadar çok vizesiz pasaportsuz kaçak yabancı var ki? kırgız azeri türkmen iranlı tacik suriyeli vs..ne ararsan her kıtadan insan var ve bunlar hiç kontrol edilmiyor.her metrobüse bindiğimde türkten çok yabancı var..hiç bir medeni ülkede böyle bir serbestlik olamaz...oturum almak bizde çok kolay..adamın işi yok sigortası yok 3 aylık turist vizesiyle gelmiş ve oturum alabiliyor düşünün saçmalığı:) kısaca nerde çokluk orda bokluk??
Normaldir türkiyede genelveleri de devlet calistiriyor yani kadinlarin gavatligini da hükümet yapiyor calisan hayat kadinlarida fazla kazanmiyor kazanan lar ortada imam hatipler buna benzeri kuruluslar
Hey Allah'ım Ugandalılar gelip Türkiye'mde fuhuş yapıyorlar ne kadar çirkin, gel kardeşim burası dingonn ahırı dersen olacağı bu.
Ya haber okumaktan nefret ettim. Devamlı tecavuz, cinsel istismar, cinayet haberleri var. Nasıl bir ülke olduk ya
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