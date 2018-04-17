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Üniversiteli klarnetçi, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da kamyonete arkadan çarpan otomobilde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Bahtiyar Ahmet Kısa (22) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da kamyonete arkadan çarpan otomobilde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Bahtiyar Ahmet Kısa (22) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Karabük- Kastamonu Karayolu Kıyık köyü mevkiinde meydana geldi. Onur Akıncı’nın kullandığı 78 SE 334 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Kemal Taboğlu'nun kullandığı 37 BJ 422 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası, otomobil içerisinde bulunan Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Bahtiyar Ahmet Kısa olay yerine hayatını kaybederken, sürücü Onur Akıncı ile birlikte Resul Can Çamlı, Kadirhan Çakır ve Mertcan Orhan yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı 4 kişi Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Kemal Taboğlu jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada yaşamını yitiren, Bahtiyar Ahmet Kısa'nın düğünlerde ve etkinliklerde klarnet çaldığı belirtildi.

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