Üniversiteli klarnetçinin gitarist arkadaşı da yaşamını yitirdi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da üniversite öğrencisi Bahtiyar Ahmet Kısa'nın (22) hayatını kaybettiği kazada yaralanan 4 kişiden, üniversite öğrencisi Resul Can Şanlı da (22) tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, Salı günü Karabük- Kastamonu karayolu, Kıyık köyü mevkiinde meydana geldi. Onur Akıncı yönetimindeki 78 SE 334 plakalı otomobil, aynı yöne giden Kemal Taboğlu yönetimindeki 37 BJ 422 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobildeki, etkinliklerde klarnet çaldığı belirtilen Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Bahtiyar Ahmet Kısa öldü, sürücü Onur Akıncı ile Resul Can Şanlı, Kadirhan Çakır ve Mertcan Orhan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan Karabük Üniversitesi Girişimcilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Resul Can Şanlı da bugün yaşamını yitirdi.

Bahtiyar Ahmet Kısa gibi, müzisyenlik yapıp, etkinliklerde gitar çalan Resul Can Şanlı'nın cenazesinin Safranbolu'da toprağa verileceği bildirildi.

