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Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 12:18 | Son Güncelleme

20 yaşındaki üniversite öğrencisi, erkek arkadaşından hamile kaldı. Hamile olduğunu son ana kadar anlamayan ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde doğum yapan B.H.'ya 'öz bebeğini öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Doğum sonrası çok kan kaybettiği için bayılan ve bu sırada çantasına yeni doğan bebeğini koyup üzerine makyaj malzemeleri ile kapatarak öldürmeye teşebbüste bulunduğu iddia edilen B.H., ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, bebeğin babasıyla tutuklu kaldığı dönemde evlenen B.H.'nın gözlem altına alınarak Adli Tıp'tan rapor aldırılmasına karar verdi.

TUVALETTE DOĞUM YAPTI

Şişli'de bir hastanenin ihbarı üzerine 20 yaşındaki B.H.'ya öz çocuğunu öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameye göre Burak H. ile sevgili olan B.H. hamile kaldı. B.H., geçen yıl nisan ayında karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. B.H. tahliller için beklerken hastanenin tuvaletinde doğum yaptı. Bebeğin kordon bağını kopartan B.H. yanında bulunan çantanın en alt kısmına bebeği soktu. Ardından makyaj malzemelerini bebeğin üzerini kapatacak şekilde doldurdu. B.H. tuvaletten çıkıp lavabolara geldi. Bu sırada temizlik görevlisi hemşire Ayşegül Ö.'ye tuvaletten bir kadının uzunca bir süre çıkmadığını ve bebek sesi duyduğunu söyledi. Lavaboda B.H. ile karşılaşan hemşire, B.H.'nın üzerinde kan gördü ve hamile olup olmadığını sordu. B.H.'da hamile olmadığını söyledi. Bu sırada çantadaki bebeğin üzeri kapalıydı. B.H. kanamalı hasta olduğu için Kadın Doğum Acil Servisi'ne nakledildi. Muayene edilen B.H. doktora yine hamile olmadığını söyledi. Ancak yanındaki çanta, kadın doğum servisinde kalmıştı. Bebeğin ağlaması üzerine çantada bebek olduğu ortaya çıktı. Yapılan kontrolde kordonu boğazına dolandığı anlaşılan bebeğe canlandırma işlemi uygulandı. B.H. öz bebeğini öldürme teşebbüsü suçundan tutuklandı. Bebeğin babası Burak H. de bebeği tanıdı.

DOĞUM ANINA KADAR HAMİLE OLDUĞUNDAN HABERİ YOKTU

B.H. mahkemedeki ilk ifadesinde, "20 yaşında üniversite öğrencisiyim. Son ana kadar hamile olduğumu bilmiyordum. Adetim hiç kesilmedi. Hamilelikte sadece 4 kilo aldım. Lavaboda bebeği görünce şok oldum. Çok fazla kan kaybettiğimi anladım. Yanımdaki sırt çantama bebeği koydum. Başka türlü bebeği düşüreceğimi düşündüm. Bebeğimi öldürme eylemim olmadı. Bebeğimden 10 aydır ayrıyım. Eşim Burak da bebeği kabullendi. Doğum sırasından itibaren hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bayılmışım. Bebeğin babasıyla cezaevinde bulunduğum sırada evlendik" dedi.

Bebeğin babası müşteki Burak H. de, "Sporcuyum. Üniversite öğrencisiyim. Polisler beni arayıp, 'Baba oldun' dediler. B.H. hamile olduğunu bilseydi bana söylerdi. Biz de bu durumu aramızda çözerdik. Ailelerimiz arasında herhangi bir problem yoktur" dedi. B.H. ilk duruşmada tahliye edildi. Davanın ikinci duruşması geçen hafta görüldü. Tutuksuz sanık B.H.'nın avukatı, "Biz kendimiz de psikiyatr uzmanından rapor alacağız. Tanıklarım vardır. Müvekkilimin iş arkadaşları, doğumun son anına kadar müvekkilimin çalıştığını ve hamile olduğundan haberi olmadığını bilen kişilerdir" dedi.

Mahkeme B.H. gözlem altına alınarak Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasının beklenmesine ve bebeğin vücudundan meydana gelen yaralanmaların öldürücü nitelikte olup olmadığının tespiti için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Sabah

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Anahtar Kelimeler:
üniversiteli kız bebek doğum

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