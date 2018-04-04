Üniversiteli Sema, kaldırımda freni boşalan kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralandı

Osman ŞİŞKO/TRABZON (DHA)- TRABZON’da, yokuş aşağıya inerken freni boşalan kamyonet yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Sema Y.’ye (22) çarptı. Kazada, öğrenci ağır yaralanırken, kamyonetin içindeki Suriye uyruklu olduğu belirlenen 2 kişi kaçtı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kalkınma Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 61 DT 056 plakalı kamyonet yokuş aşağıya inerken freni boşaldı, yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Sema Y.’ye çarptı, duvara toslayarak durabildi. Kazada, öğrenci ağır yaralanırken, Suriye uyruklu olduğu belirlenen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı öğrenci olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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