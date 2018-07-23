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Üniversiteli Sema'nın ölümüne neden sürücüye 4 yıl 2 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 13:18 | Son Güncelleme

TRABZON'da yokuştan inerken freni boşalan kamyonetiyle, kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Sema Yönev'e (22) çarpıp, ölümüne neden olan Suriye uyruklu sürücü Abdül Hadi A.

Üniversiteli Sema'nın ölümüne neden sürücüye 4 yıl 2 ay hapis

TRABZON, (DHA) - TRABZON'da yokuştan inerken freni boşalan kamyonetiyle, kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Sema Yönev'e (22) çarpıp, ölümüne neden olan Suriye uyruklu sürücü Abdül Hadi A. (23), yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaza, 4 Nisan'da, Kalkınma Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdül Hadi A. yönetimindeki 61 DT 056 plakalı kamyonetin, yokuş inişte freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak, hızlanan kamyonet, kaldırımda yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sema Yönev'e çarptı. Araç, daha sonra duvara çarparak, durdu. Kazada, ağır yaralanan Yönev, kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kamyoneti bırakıp, kaçan Suriyeli Abdül Hadi A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü Abdül Hadi A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kazada üniversite hazırlık öğrencisi Sema Yönev’in ölümüne neden olan sürücü Abdül Hadi A., Trabzon 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu bulunan şüpheli sürücü ile Yönev’in ailesi ve avukatı katıldı. Duruşmada, sürücü Abdül Hadi A., kazada bahse konu kamyoneti A.Ç. adlı şahıstan kiraladığı, ardından da oto sanayide bakım yaptırdığını ancak bir sorun olmadığının kendisine iletildiğini söyledi. Kamyonetin yokuştan iniş sırasında aniden freninin tutmadığını anlatan ve beratını talep eden sürücü Abdül Hadi A., "Yokuştan inerken, aracın freni boşaldı. Yolun sağ tarafındaki duvara yöneldim. Kaldırımda yürüyenleri görmedim. Kazanın ardından vatandaşların yardımıyla aracı yola çektik. Bu sırada yanımda bulunan Ahmet Z. panikleyerek kaçtı" dedi.
Sanığın ifadesinin ardından mahkeme hakimi, Suriye uyruklu sürücü Abdül Hadi A.'ya 'tedbirsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

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Üniversiteli Sema'nın ölümüne neden sürücüye 4 yıl 2 ay hapisÜniversiteli Sema'nın ölümüne neden sürücüye 4 yıl 2 ay hapis

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