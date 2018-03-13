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Üniversiteliler, elbise dolabını uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 10:29 | Son Güncelleme

KONYA'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, 3'ü Türkmenistan, 1'i Kazakistan uyruklu, üniversite öğrencisi 4 şüpheli gözaltına alındı.

Üniversiteliler, elbise dolabını uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, 3'ü Türkmenistan, 1'i Kazakistan uyruklu, üniversite öğrencisi 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin elbise dolabını içinde kenevir yetiştirip sattıkları öğrenildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Bosna Hersek Mahalllesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Polis, yapılan fiziki takibin ardından operasyon için hareket geçti. Polis, dün akşam saatlerinde eve baskın düzenledi. Yapılan baskında aralarında uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi bölümlerde okuduğu belirtilen Türkmenistan uyruklu Toygeldi A. (24), Dovran M. (26), Arazgylych A. (26) ile Kazak Temirlan R. (34), gözaltına alındı. Polis, evde yaptığı aramada ise bir odada elbise dolabı içerisinde uyuşturucu yetiştirildiği gördü. Ayrıca yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde 50 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin, elbise dolabı içerisine, pervane, ışık donanımı ve ısıtıcı koyarak kenevir yetiştirip sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin polisteki ilk sorgusunda keneviri kendilerine yetiştirdikleri, esrarı da kendilerini içtiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

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Üniversiteliler, elbise dolabını uyuşturucu imalathanesine çevirmişÜniversiteliler, elbise dolabını uyuşturucu imalathanesine çevirmişÜniversiteliler, elbise dolabını uyuşturucu imalathanesine çevirmişÜniversiteliler, elbise dolabını uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

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