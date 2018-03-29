Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversite yerleşkesi içerisinde kendilerine ‘ücretsiz dil programı’ denilerek bir sözleşme imzalatıldığını belirten öğrenciler daha sonra bu sözleşme üzerinden kendilerine bin 400 lira borç çıkarıldığını ifade etti. Öğrenciler yaptıkları basın açıklamasıyla ‘hızlı dil öğrenme paketi’ olarak kendilerine bir ürün tanıtıldığını ve '14 gün boyunca bu ürünü ücretsiz kullanılabileceğinin’ kendilerine söylendiğini belirterek, daha sonra arayıp aboneliği iptal etmelerine rağmen kendilerine 15 gün sonra borç çıkarıldığını iddia etti.
Grup adına açıklama yapan Muhammet Emin Kavak, bir firma tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hızlı dil gibi eğitim paketlerinin pazarlandığını belirterek şöyle dedi: "14 günlük deneme süresi bedava olan paketle ilgili sözleşmeyi öğrencilere imzalatan çete, cayma hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin bazısına 'Sözleşmeniz iptal edildi’, bazısına da 'İptal ediliyor’ dedi. Israrla 'Başka bir şey yapmaya gerek var mı?’ diye soran öğrencileri, 'Başka bir şey yapmanıza gerek yok, size sözleşmeyi göndereceğiz’ diyerek oyalayan çete, 14 gün sonra arayan mağdurlara ilk söylediğinin tersi olarak 'Cayma bildirimini posta yoluyla gönderecektiniz’ dedi. Daha sonra, 15. günde ‘Borcunuzu ödeyin, aksi takdirde icrayla tahsil edeceğiz’ şeklinde mesaj gönderen çete başka insanları dolandırmaya hâlâ devam ediyor"
Muhammet Emin Kavak, Türkiye genelinde birçok üniversitede bu firmanın mağdur ettiği öğrencilerin olduğuna dikkat çekerek, "Tüketici hakem heyetine Namık Kemal Üniversitesi'nden 50 öğrenci şikâyet etti. Tüketici hakem heyetinden çıkacak kararı bekleyeceğiz. Eğer oradan da bir sonuç alamazsak yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.
'İCRA YOLUYLA TAHSİL EDECEĞİZ DİYORLAR'
Kendisine borç çıkarılan öğrencilerden Abdulkadir Demirkıran, "Üniversiteden çıkmıştım, bu firmanın satış temsilcilerinden biri gelip 'Ağabey, ben öğrenciyim’ dedi. Kendisinin 16-17 yaşında olduğunu ve bu tanıtımla prim toplayacağını söyledi. Ben de iyi niyetten durup dinledim onu. Kendisi bana 'Bu ürünü 2 hafta boyunca kullanıyorsun ve iki hafta boyunca sen sisteme girmediğin takdirde, kendiliğinden iptal oluyor. Memnun kaldığın takdirde bu numarayı arayıp sistemi aktifleştirebilirsin’ dedi. Tabii o arada da imzaları attırdılar. Aldıktan sonra da hiç kullanmadım. İkinci haftadan sonra arıyorlar, bin 400 TL borcunuz var ödemediğiniz takdirde icra yoluyla tahsil edeceğiz gibi tehditler savuruyorlar” dedi.
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