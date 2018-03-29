Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversite yerleşkesi içerisinde kendilerine ‘ücretsiz dil programı’ denilerek bir sözleşme imzalatıldığını belirten öğrenciler daha sonra bu sözleşme üzerinden kendilerine bin 400 lira borç çıkarıldığını ifade etti. Öğrenciler yaptıkları basın açıklamasıyla ‘hızlı dil öğrenme paketi’ olarak kendilerine bir ürün tanıtıldığını ve '14 gün boyunca bu ürünü ücretsiz kullanılabileceğinin’ kendilerine söylendiğini belirterek, daha sonra arayıp aboneliği iptal etmelerine rağmen kendilerine 15 gün sonra borç çıkarıldığını iddia etti.

Grup adına açıklama yapan Muhammet Emin Kavak, bir firma tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hızlı dil gibi eğitim paketlerinin pazarlandığını belirterek şöyle dedi: "14 günlük deneme süresi bedava olan paketle ilgili sözleşmeyi öğrencilere imzalatan çete, cayma hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin bazısına 'Sözleşmeniz iptal edildi’, bazısına da 'İptal ediliyor’ dedi. Israrla 'Başka bir şey yapmaya gerek var mı?’ diye soran öğrencileri, 'Başka bir şey yapmanıza gerek yok, size sözleşmeyi göndereceğiz’ diyerek oyalayan çete, 14 gün sonra arayan mağdurlara ilk söylediğinin tersi olarak 'Cayma bildirimini posta yoluyla gönderecektiniz’ dedi. Daha sonra, 15. günde ‘Borcunuzu ödeyin, aksi takdirde icrayla tahsil edeceğiz’ şeklinde mesaj gönderen çete başka insanları dolandırmaya hâlâ devam ediyor"