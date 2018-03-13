Üniversitelilerin gezisi korkunç bitti! 20 metreden yere çakıldı

Olay bugün saat 13.00 sıralarında Kars Kalesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olan G.U. arkadaşlarıyla birlikte kaleye çıktı. Kale burcunda kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çekilmek isteyen G.U. bir anda dengesini kaybederek kale surlarından aşağıya düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağıya düşen G.U.’nun yardımına arkadaşları ve vatandaşlar koştu. Yerde acılar içerisinde kıvranan üniversite öğrencisini arkadaşları konuşturarak teselli etmeye çalıştı.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, durum 112’ye bildirildi. Üniversite öğrencinin düştüğü bölge problemli olduğu için ambulans Kars Kalesi içerisine geldi. Buradan yaralı öğrencinin yanına gelen sağlık ekipleri gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı G.U.’yu sedyeye koyarak vatandaşların yardımıyla ambulansa taşıdı.
DHA'nın haberine göre ambulansa alınan üniversite öğrencisi G.U. tedavisi yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. G.U.’nun hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvuracak.
Öte yandan olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına kaleden düşerek yaralanan G.U'nun arkadaşları tepki gösterdi. Gazetecilerin üzerine yürüyen G.U.'nun arkadaşlarına polis engel oldu.
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