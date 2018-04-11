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Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 16:31 | Son Güncelleme

Antalya'nın Demre ilçesinde 3 üniversite öğrencisinin otostop yapıp bindiği sebze yüklü kamyon devrildi. Öğrencilerden Selver Uras Sakartepe'nin yaşamını yitirdiği kazada 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Demre- Finike karayolunun Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Karaağaç, Demre Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nden yüklediği sebzeyi Ankara'ya götürmek üzere 06 JE 169 plakalı kamyonla yola çıktı. Yolda otostop yapan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Emir Turhan, Kerem Akbulut ve Selver Uras Sakartepe'yi alan Hasan Karaağaç, yola devam etti.

Beymelek Dalyanı kıyısındaki Balık Burnu'nda Hasan Karaağaç'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon yoldan çıkıp sazlıkların arasına devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selver Uras Sakartepe kurtarılamadı. Ağır yaralanan Emir Turhan ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hafif yaralı sürücü Hasan Karaağaç ile Kerem Akbulut ayakta tedavi edildi.

kaza

Kamyonun dorsesinde bulunan yaklaşık 12 ton domates, biber ve salatalık ise çevreye saçıldı.

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Antalya üniversite otostop öğrenci

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kamyon şoförüne, araca alıp ölümüne sebep olmaktan kamu davası açılacak. öğrencileri arabaya alsan bi türlü, almadan bi türlü... Allah rahmet eylesin, geride kalanlara sabır versin
şimdi ölen gencin ailesi niyeti bozsa araç sahibinden mahkeme yoluyla yüksek miktarda kan parası alır yolda yolcu alsan bi dert almasan bi dert.Yola gelince DEMRE FİNİKE arasındaki bu yol ne canlar yedi ama halen çözüm yok.27km lik yok tünel projesinle 7 km ye düşüyor ama nerde yapcak devlet doğuda güneydoğuda olsa bu yol şimdiye 10 kere yapılırdı.
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