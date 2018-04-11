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Üniversitelilerin otostop yapıp bindiği kamyon devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde 3 üniversite öğrencisinin otostop yapıp bindiği sebze yüklü kamyon devrildi.

Üniversitelilerin otostop yapıp bindiği kamyon devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde 3 üniversite öğrencisinin otostop yapıp bindiği sebze yüklü kamyon devrildi. Öğrencilerden Selver Uras Sakartepe'nin yaşamını yitirdiği kazada 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Demre- Finike karayolunun Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Karaağaç, Demre Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nden yüklediği sebzeyi Ankara'ya götürmek üzere 06 JE 169 plakalı kamyonla yola çıktı. Yolda otostop yapan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Emir Turhan, Kerem Akbulut ve Selver Uras Sakartepe'yi alan Hasan Karaağaç, yola devam etti.
Beymelek Dalyanı kıyısındaki Balık Burnu'nda Hasan Karaağaç'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon yoldan çıkıp sazlıkların arasına devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selver Uras Sakartepe kurtarılamadı. Ağır yaralanan Emir Turhan ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hafif yaralı sürücü Hasan Karaağaç ile Kerem Akbulut ayakta tedavi edildi.
Kamyonun dorsesinde bulunan yaklaşık 12 ton domates, biber ve salatalık ise çevreye saçıldı.

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Üniversitelilerin otostop yapıp bindiği kamyon devrildi: 1 ölü, 3 yaralıÜniversitelilerin otostop yapıp bindiği kamyon devrildi: 1 ölü, 3 yaralıÜniversitelilerin otostop yapıp bindiği kamyon devrildi: 1 ölü, 3 yaralıÜniversitelilerin otostop yapıp bindiği kamyon devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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