Üniversitelinin ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü tutuklandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yokuş aşağıya giden ve freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak üniversitesinin öğrencisinin ölümüne neden olan kamyonetin Suriye uyruklu sürücüsü tutuklandı.

Kalkınma Mahallesi’nde KTÜ Tıp Fakültesi yokuşundan aşağıya doğru ilerleyen ve Suriye uyruklu Abdul Hadi A. (23) yönetimindeki 61 DT 056 plakalı kamyonet, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Sema Yönev’e çarptı. Kamyonetin tekerleği altında kalan genç kız kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üniversitesi öğrencisine çarptıktan sonra olay yerinden kaçan Suriyeli Abdul Hadi A. polis ekipleri tarafından çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Trabzon Adliyesi’ne sevk edilen Abdul Hadi A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.