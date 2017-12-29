Üniversitenin öğretim eski üyesi 'mor beyin' mağduru çıktı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ‘Mor Beyin' yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ‘ByLock IP'lerine yönlendirildiğini belirlemesi üzerine, Erciyes Üniversitesi Öğretim eski Üyesi Prof. Dr. Duran Arslan'ın da mağdur olduğu ortaya çıktı. Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, "Sevgili Duran Arslan hocamla bu 'ByLock' hatasından ne zaman dönülecek, diye bekliyorduk. Bugün, güzel haberi aldık" dedi.
Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde, geçen şubat ayında düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 17 akademisyen için gözaltı kararı verildi. Bu akademisyenler arasında, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim eski Üyesi Prof. Dr. Arslan da yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ‘Mor Beyin' yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ‘ByLock IP'lerine yönlendirildiğini belirlemesi üzerine, Prof. Dr. Arslan'ın yazılım mağduru olduğu ortaya çıktı. Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Per, 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Prof. Dr. Arslan'la ilgili açıklama yaptı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yayımladığı mesajda Prof. Dr. Per, "Sevgili Duran Arslan hocamla bu 'ByLock' hatasından ne zaman dönülecek, diye bekliyorduk. Bugün, güzel haberi aldık. Masumiyetinizden asla şüphe etmemiştik. Dönüşünüze en fazla öğrencileriniz hastalarımız ve mesai arkadaşlarınız sevinecektir” dedi.
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