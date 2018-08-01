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Üniversiteyi kazanan gencin iş kazasında ölümünde kepçe operatörü serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kanala boru döşenmesi sırasında başına 200 kilo ağırlığındaki beton baca künkü düşen işçi Mehmet Sıddık Baybarz'ın (18) ölümüyle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörü M.S., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kanala boru döşenmesi sırasında başına 200 kilo ağırlığındaki beton baca künkü düşen işçi Mehmet Sıddık Baybarz'ın (18) ölümüyle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörü M.S., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. ​Olay, dün Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi, Özbay Sokak’ta meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin altyapı çalışmalarını yapan firma çalışanları açılan kanala beton boru döşemeye başladı. İş makinesinin kepçesine zincirle bağlanan 200'er kiloluk beton baca künkünden biri, kanala taşınırken Mehmet Sıddık Baybarz'ın başına düştü. Müteahhit firmada yaklaşık 2 ay önce çalışmaya başladığı belirtilen Mehmet Sıddık Baybarz, kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Sıddık Baybarz'ın, babası ile birlikte aynı firmada çalıştıkları ve beraber Gebze Mimar Sinan Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi üzerinde müteahhit firmaya ait şantiyenin yatakhanesinde kaldığı belirtildi. Baybarz’ın girdiği üniversite sınavını kazandığı, bunu da mesai arkadaşlarıyla paylaştığı bildirildi. Otopsi için İstanbul'a gönderilen Mehmet Sıddık Baybarz'ın cenazesinin, buradaki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e gönderileceği ifade edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan kepçe operatörü M.S. ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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