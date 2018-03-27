Ünivesiteli Özge’nin ölümü davasında mütalaa verildi

Kadıköy’de üniversite öğrencisi Özge Kandemir’in hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kadıköy’de hafriyat kamyonunun çarpması sonucu üniversite öğrencisi Özge Kandemir’in hayatını kaybetmesine ilişkin kamyon şoförü Aydın Yanık’ın, "taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Anadolu 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Aydın Yanık hazır bulunurken, taraf avukatları mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

“Kazada, kamyon şoförü birinci derecede kusurlu”

Mahkeme başkanı, bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi’nden istenen ek raporun dosyaya gönderildiğini tutanağa geçirdi. Raporda kazanın oluşumunda sanık Aydın Yanık’ın birinci derecede, maktul Özge Kandemir ve mağdur Büşra Özsayın’ın da ikinci derecede etkili olduğu kaydedildi.

Savcı, 15 yıla kadar hapsini istedi

Bunun üzerine mütalaasını açıklayan savcı, şoförün seyir halindeyken gerekli özen ve dikkati göstermediğini belirtti. Mütalaada, Özge Kandemir’in çantasının araca takıldığı ve genç kızın kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatılırken, Büşra Özsayın’ın da basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

Sanık şoför Aydın Yanık’ın “taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

Mütalaaya ilişkin söz alan sanık Yanık, olayda kusursuz olduğunu söyledi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olayın Geçmişi

Kadıköy’de 7 Ekim 2016 tarihinde Özge Kandemir ve arkadaşı Büşra Özsayın’ın Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Eminbey Sokağı arasında yürüdüğü sırada sola dönüş yapan Aydın Yanık hakimiyetindeki kamyon kasası Kandemir’in çantasına takılmış ve Kandemir tekerlerin altına sürüklenmişti. Kazada Özge Kandemir hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Büşra Özsayın’da yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kamyon şoförü Aydın Yanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.