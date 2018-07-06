Unkapanı Köprüsü'ne sıkışan TIR'ın dorsesi yan yattı (geniş haber)

Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - FATİH'te bulunan Unkapanı Köprüsü'nün altından geçen TIR'ın dorsesi yüksekliği nedeniyle köprüye takıldı. Kazada TIR'ın dorsesi yan yatarken, köprüde hasar meydana geldi.
Fatih'te yükünü boşaltan B. A.'nın kullandığı 34 NS 1052 plakalı TIR'ın dorsesi Unkapanı Köprüsü'nün destek sütunlarından birine takıldı. Kazada dorsede bulunan konteynır yola yan yattı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken geçişler ise tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Eyüpsultan istikametine gittiği öğrenilen TIR, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin iki saatlik çalışmasının ardından yerinden kurtarıldı. Dorsenin kurtarılmasının ardından trafik normale döndü.
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