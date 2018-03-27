HABER

Ünlü Azeri Yazar Rızayev üniversiteli gençlerle buluşuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 11:26 | Son Güncelleme

AZERBAYCAN milli edebiyatının önemli isimlerinden Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev’in hayatı ve eserleri yazarın onur konuğu olarak katılacağı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde yapılacak etkinlikte anlatılacak.

Ünlü Azeri Yazar Rızayev üniversiteli gençlerle buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)- AZERBAYCAN milli edebiyatının önemli isimlerinden Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev’in hayatı ve eserleri yazarın onur konuğu olarak katılacağı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde yapılacak etkinlikte anlatılacak.

Dünyaca ünlü Azeri yazar Anar Rızayev’in 80’inci doğum günü anısına 29 Mart Perşembe günü saat 15.30’da İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde ünlü yazar Rızayev’in de onur konuğu olarak katıldığı bir panel düzenlenecek. Eserleri bugüne dek otuzun üzerinde farklı dile çevrilen Azeri yazar için Türk Edebiyat Vakfı ile ortaklaşa düzenlenecek 'Anar Rızayev 80 Yaşında' etkinliğinde edebiyatçılar ve uzmanlar, Anar Rızayev’in hayatını ve eserlerini anlatacak. Üniversitenin Alev Ofluoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek paneli, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Erol Ülgen yönetecek. Panelde Azerbaycan Yazarlar Birliği Gençler Şubesi Başkanı Reşat Mecit 'Anar Ve Türk Dünyası', Dünya Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Selim Babulluoğlu 'Anar’ın Tercümeleri', Şair-Yazar Adnan Özer 'Anar’ın Editörü Olmak', Doç. Dr. Fidan Rızayeva da 'Ablasının gözünden Anar' başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Panelin sonunda ise Esat Kabaklı bir konser verecek. Esat Kabaklı konserde sevilen besteleri ile birlikte Türk Dünyası'nın farklı coğrafyalarının ezgilerinden örnekler de sunacak.

(FOTOĞRAF)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

22 gündür aranan kadının cesedi çalılıklar arasından çıktı

22 gündür aranan kadının cesedi çalılıklar arasından çıktı

Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.