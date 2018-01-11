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Ünlü beach club'ın işletmecisini arama çalışmalarına AKUT da katıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 17:57 | Son Güncelleme 33 dakika önce

AKUT KUŞADASI EKİBİ DE ARAMALARA KATILDI

Bodrum'da, 5 gün önce kaybolan beach clup ve pastaneler zinciri işletmecisi Ali Özdemir'i (46) arama kurtarma çalışmalarına Bodrum AKUT ekibinin ardından Kuşadası'ndan gelen 4 kişilik AKUT ekibi de katıldı. Arama kurtarma çalışmalarına yağmura rağmen devam edildi. Arama- kurtarma çalışmalarında, Kuşadası AKUT ekibinde görevli olan 5 yaşındaki, özel eğitimli Belçika kurdu cinsi 'Bob' isimli arama köpeği de kullanılmaya başlandı. Her çalılığın altı, her ağacın arkasının didik didik arandığını belirten AKUT Bodrum lideri Sadettin Uslu, "Emniyet ile birlikte yaptığımız çalışmalarda Özdemir'in otomobilinin bulunduğu bölgeye yakın olan makilik ve ormanlık alanda 22 kişi ve bir arama köpeğimiz ile çalışmaları sürdürüyoruz. Drone kullanacaktık ancak hava muhalefeti nedeni ile mümkün olmadı. Burada çalışmalarımızı tamamladıktan sonra emniyetin göstereceği başka bir bölgeye geçeceğiz. Ancak, şu ana kadar Özdemir'e ait herhangi bir ize rastlamadık" dedi.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)

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