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Ünlü doktordan ayrılık intikamı!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 23:36 | Son Güncelleme

Ünlü kök hücre ve eklem tedavisi uzmanı doktor Y. B., ayrılmak isteyen psikolog sevgilisinin arabasına zarar vermekten 8.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Ünlü doktordan ayrılık intikamı!

Olay, 19 Mart'ta yaşandı. Doktor Y. B., psikolog sevgilisi K. A. (31) ile tartıştı. İddiaya göre aynı klinikte çalışan K. A., B. ile ilişkisini bitirmek istedi. Yine iddiaya göre bu ayrılığı kabul edemeyen B., genç kadına, "Seni mahvedeceğim. Bir daha kliniğe gelme o..." şeklinde hakaret ve sinkaf içeren sözler söyledi.

Ardından genç kadının lüks aracının tekerleklerini patlatıp bütün farlarını, camlarını ve sileceklerini kırdı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, genç kadının şikayeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucunda doktor B. hakkında mala zarar verme, tehdit ve hakaret iddiasıyla 8.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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