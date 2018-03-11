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Ünlü hakim kazada yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 01:43 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’nin önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz (74), Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ünlü hakim kazada yaşamını yitirdi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE’nin önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz (74), Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geledi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz'e, Mustafa B.’nin (25) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır, motosikletten düşen sürücü Mustafa B. ise hafif yaralandı.
KURTARILAMADI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumu ciddi olan Karadeniz gece yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Mustafa B.’nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
ÖNEMLİ DAVALARA BAKTI
2008 yalında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz, eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi'ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi’ne saldırı davalarına bakmıştı.

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